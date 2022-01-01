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"عرين الأسود" تدعو المواطنين في نابلس للنفير .. ومدن الضفة تلبي النداء (فيديوهات)

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 01:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"عرين الأسود" تدعو المواطنين في نابلس للنفير .. ومدن الضفة تلبي النداء (فيديوهات)



نابلس/سما/

أصدرت مجموعة عرين الأسود، فجر الثلاثاء، بيانًا، دعت فيه المواطنين في نابلس للنفير والخروج الساعة 12:30 والتكبير من فوق أسطح المنازل، مشيرةً إلى أن الاحتلال يحاول خداع المقاومين بشتى الطرق من أجل الإيقاع بهم.

وقالت المجموعة في بيانها، "يا أهلنا الصابرين الصامدين في جبل النار نابلس العز بمدينتها ومُخيماتها وقراها نحيي صمودكم وقد وصلتنا رسائلكم ورسائل تجارنا البواسل التي رفعت هممنا إلى عالي السماء هذا بيان للنفير لكل مواطن يستطيع حمل السلاح كن على أتم الجاهزية في هذه الليله المباركة".

وأضافت: "إلى كل مواطن يستطيع القتال بأي شيء كن على أتم الجاهزية أراد الإحتلال أن يخدعنا مرة أخرى من خلال إعلامه هذه الليلة وتغيير صوت طائراته ولكن أخوتكم يعلمون مالايعلمه الإحتلال وإنا بإذن الله ننتظر هذه الساعة المباركة الساعة التي سننتصر بها أو سنلقى أحبابنا عند مليك مقتدر".

 

وتابعت: "كل المواطنين يا آبائنا يا أمهاتنا يا أخوتنا يا أطفالنا أخرجوا الليلة على أسطح منازلكم في تمام الساعة 12.30 وأسمعونا أصوات تكبيراتكم نريد أن تكون آخر أصوات نسمعها أصواتكم وأصوات تكبيراتكم والله ما أردنا علوا في الدنيا وما أردنا إلا أن نذود عن ديننا ودينكم وعن كرامتنا وكرامتكم".

وختمت بيانها: "يا أيها المقاتلين الأشاوس نحن ننتظركم سنسمع رصاصاتكم وهي تنطلق في صدور العدو سنُقاتل معا صفا صفا نقول للعدو أفعلها فقد طال الإنتظار".

ولب العديد من أهالي مدن الضفة الغربية دعوة "عرين الأسود"، وأظهرت مشاهد من شوارع ( نابلس وجنين ، رام الله، الخليل، القدس ، طولكرم ..وغيرها) لشبان ينزلون إلى الشوارع مرددين أصوات التكبيرات والهتافات الوطنية ، ومشاهد لاهالي يرددون التكبيرات من على اسطح المنازل .

      

#نابلس #طولكرم #جنين #رام الله

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