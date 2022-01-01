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مستوطنون ينكلون بـ7 شبان قرب "حلميش" ويهاجمون المركبات قرب الطيبة

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون ينكلون بـ7 شبان قرب "حلميش" ويهاجمون المركبات قرب الطيبة



رام الله/سما/

نكل مستوطنون برفقة جنود الاحتلال عند منصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء بـ 7 شبان بعد احتجازهم   قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على اراضي المواطنين شمال غرب رام الله، بينما هاجم آخرون مركبات المواطنين قرب قرية الطيبة شمال شرق المحافظة.

وذكرت مصادر محلية،بأن مجموعة من المستوطنين وقوات الاحتلال قاموا باحتجاز سبعة شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب قرب "حلميش"، واصابوا بعضهم بجروح ورضوض، دون التمكن من معرفة هوياتهم.

الى ذلك، هاجمت مجموعة مماثلة من المستوطنين مركبات المواطنين قرب قرية الطيبة شمال شرق رام الله، ورشقوها بالحجارة والحقو اضرارا بعدد منها.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي لبلدة عين سينيا شمال رام الله، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات ركابها واخضعت بعضهم للتفتيش.

#حلميش #رام اله

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