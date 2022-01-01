إعلام إسرائيلي يعلق على زيارة اشتية لمخيم جنين

القدس المحتلة/سما/

علقت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، على زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، لمخيم جنين.

وقال الصحفي الإسرائيلي جاك خوري: وصل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه إلى مخيم جنين للاجئين، والتقى هناك مع فتحي حازم ، والد منفذ الهجوم على شارع ديزنغوف في تل أبيب ، رعد حازم ، خطوة مفاجئة، في ظل ضغوط إسرائيل على السلطة الفسطينية للتحرك ضد المسلحين في جنين ونابلس.

ونقل الصحفي الاسرائيلي عن مسؤولين كبار في فتح تحدثوا لصحيفة هآرتس قولهم:" أن قرار زيارة المخيم كان يهدف إلى إيصال رسالة وحدة.

وبحسب الصحيفة:"كما أنها محاولة من قبل قيادة فتح لتقويض شعبية حماس والجهاد والإسلامي في المنطقة.

أما الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، يوني بن مناحيم علق على زيارة اشتية "احتضان الإرهاب! قام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه بزيارة منزل جنازة الشهداء في جنين والتقط صوراً مع مسلحين ومع والد منفذ عملية ديزينغوف الذي شوه سمعة دولة "إسرائيل".

وبدوره قال أليؤر ليفي، الصحفي المختص بالشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية: "إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تبذل جهوداً لتهدئة الأوضاع في شمال الضفة، ويأتي رئيس الوزراء محمد اشتية محاطاً بفتحي حازم، والد منفذ عملية ديزنغوف، ومسلحين من المخيم، ليلقي خطاباً يمجد الشهداء.

ووصف ليفي، صورة اشتية، بقوله: إن لا يذكر أن رأى صورة لرئيس وزراء فلسطيني بجانب مسلحين، مضيفاً: "تسديدة رائعة في الميدان".