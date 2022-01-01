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"عرين الأسود": نفذنا عملية نوعية قرب نابلس

الأحد 16 أكتوبر 2022 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عرين الأسود": نفذنا عملية نوعية قرب نابلس



نابلس/سما/

أعلنت مجموعة عرين الأسود في نابلس، مساء اليوم الأحد، عن تنفيذها عملية نوعية في تمام الساعه ١١:٣٠ صباح اليوم، في منطقة نقطة المربعة الإحتلالية الفاصلة بين طريق يستهار الإلتفافي وقرية تل، جنوب غرب نابلس.

وقالت المجموعة في بيان مقتضب: " نفذ المُجاهدون العملية بإلقاء قنبله يدوية غير محلية الصنع وحققت إصابات أكيدة، حيث وقعت بين خمسة جنود ألحقها المُجاهدون بإطلاق وابل مكثف من الرصاص، وإنسحب المنفذون بسلام .

وأضافت: "نترك للإحتلال كالعادة توزيع الإصابات والقتلى على حوادث الطرق، أو التسلق في جبال الإكوادور

ووجهت المجموعة رسالة تحية وإجلال وإكبار لأهلنا في مدينة نابلس الصامدين الصابرين على الحصار وووعدتهم بضربات تشفي الصدور.


وختمت بيانها بالقول:"أما أهلنا في القدس المحتله وفي سلوان وشعفاط ومريم شعفاط الأبيه في كل بقعة من بقاع القدس، نريد منكم ليلة سوداء على العدو بحجم إجرامه، لماذا القدس لأن القدس أول الرصاص وأخره أول البدايات وأول النهايات، لله الأمر من قَبل ومن بعد لله الأمر من قَبل ومن بعد".

وكان جيش الاحتلال أكد تعرض قوة له لإلقاء قنبلة وفرار المنفذ من المكان في نفس المنطقة التي ذكرها بيان "عرين الأسود".

#عرين الاسود #نابلس

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