الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على الضفة وغزة ويرفع حالة التأهب

القدس المحتلة / سما /

تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند الساعة الرابعة من عصر الأحد، طوقًا أمنيًا على الضفة الغربية، فيما تغلق معابر قطاع غزة، بمناسبة ما يسمى "عيد فرحة التوراة".

وسيستمر فرض الإغلاق حتى منتصف ليلة الإثنين - الثلاثاء. كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وستواصل الشرطة الإسرائيلية استنفارها ورفع حالة التأهب خلال فترة العيد، والأيام المقبلة وخاصة في القدس والمناطق المحاذية لخط التماس مع الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 47 مقدسيًا وبعض المستوطنين من الذين تسببوا باشتعال الأحداث الأمنية في القدس خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما ذكرت الهيئة.