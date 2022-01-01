هكذا قرر غانتس معاقبة أقارب مقاتلي عرين الاسود في نابلس ..

القدس المحتلة / سما /

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بسحب تصاريح الدخول للعمل في مناطق الخط الأخضر، من 164 فلسطينيا من سكان مدينة نابلس المحاصرة منذ أسبوع، في ظل اتساع دائرة عمليات المقاومة المسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك، ضمن الإجراءات العقابية التي تفرضها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في منطقة نابلس، وسعيا لممارسة الضغوطات على الفصائل المسلحة للكف عن نشاطها في مقاومة الاحتلال والمستوطنين وتنفيذ العمليات المسلحة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن أغلبية من تم سحب تصاريح الدخول إلى إسرائيل للعمل، هم من أقارب وعوائل نشطاء "عرين الأسود".

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمت سلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها قوات الجيش في الضفة، وذلك من أجل قمع وإحباط عمليات المقاومة المسلحة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "في ختام تقييم الوضع الأمني الذي أجراه وزير الأمن، تقرر إلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل لـ164 شخصا من أفراد عائلات العناصر المسلحة في منطقة مدينة نابلس".

وفي العام الماضي، منع منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة، الميجر جنرال غسان عليان، دخول أكثر من 2500 شخص من أقارب الفلسطينيين الذين ارتكبوا عمليات مسلحة بحق المستوطنين وقوات الاحتلال.

وقال عليان في بيان مقتضب إن "أجهزة الأمن تعمل بكل الوسائل المتاحة لديها من أجل إحباط الإرهاب في الضفة الغربية. على المسلحين الذين يختبئون في قلب المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في نابلس أن يعلموا أن هويتهم معروفة جيدا لأجهزة الأمن، وأن طريق الإرهاب الذي يختارونه سينعكس على أفراد عائلاتهم، الذين لن يستطيعوا الاستمرار في كسب لقمة العيش في إسرائيل".