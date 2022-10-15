"أكسيوس": الإدارة الامريكية "استشاطت غضبا" من كلام عباس لبوتين

واشنطن/سما/

أعلن موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة أن ممثلي الإدارة الأمريكية "استشاطوا غضبا" من كلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول عدم ثقة الفلسطينيين في واشنطن

ووفقا للمصادر، فقد عبر المسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمستشاري عباس عن عدم رضاهم حول هذه التصريحات.

وبدوره، أكد الممثل الرسمي لمجلس الأمن القومي للبيت الأبيض لموقع "أكسيوس" أن الإدارة تشعر بخيبة أمل من موقف الزعيم الفلسطيني. وقال "شعرنا بخيبة أمل عميقة من الكلمات التي قالها الرئيس عباس للرئيس بوتين".



وقال ممثل جهاز الأمن القومي للموقع إن واشنطن لا تعتبر أن روسيا هي الشريك الذي يحتاجه الجانب الفلسطيني للمساعدة في التسوية.

وأشار إلى أن "الرئيس بايدن، من ناحية أخرى، أظهر التزام الولايات المتحدة على مدى عقود عديدة بإيجاد حلول مثمرة والعمل نحو سلام دائم، وهو أمر ضروري لتعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".

وخلال لقائه مع بوتين على هامش "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا"، في أستانا بكازاخستان. أشاد عباس بدعم روسيا لتسوية شاملة وعادلة في الشرق الأوسط وأشار إلى عدم القبول "بمواصلة الولايات المتحدة العمل وحدها على عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل".

وبحسب موقع "أكسيوس"، فقد تحدث عباس أيضا عن عدم ثقة الفلسطينيين في الجانب الأمريكي.

يذكر أن الرئيس عباس قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) المنعقدة في العاصمة الكازاخية، أستانة: "نحن لا نثق بأميركا وأنتم تعرفون رأينا. إننا لا نثق بها ولا نعتمد عليها، ولا نقبل أن تكون أميركا تحت أي ظرف طرفا وحيدا في حل مشكلة".

وتابع عباس أنّ الفلسطينيين سيعتدون فقط بالوساطة الأميركية إنّ كانت جزءاً من "رباعية" تتضمن روسيا.