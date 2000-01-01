إسرائيلي يوجه "نداء" إلى العاهل السعودي ويطلب العودة الى جذور أجداده في المملكة!

الرياض/سم

قدم إسرائيلي يدعي ديفيد شوكر، وهو من مواليد مدينة نجران السعودية، طلبا للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، من أجل السماح له بزيارة مسقط رأسه قبل وفاته.

وقال ديفيد شوكر، البالغ من العمر 78 عاما، في مقابلة مع قناة 12 الإسرائيلية: "أطلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان بن عبد العزيز، السماح لي بزيارة موطني الأصلي في نجران، جنوبي المملكة العربية السعودية، والتعرف على مكان دفن أجدادي".

وأضاف: "أنا أريد زيارة المكان الذي ولدت وترعرعت فيه. وأطلب ذلك من وجهة نظر إنسانية"، مؤكدا: "ولدت من تراب نجران، وخلقت من ترابها، أطلب من الملك سلمان بكل اللغات منحني الفرصة للعودة إلى جذوري..".

وقال ديفيد شوكر إن نجران "المكان الذي ولدت فيه. ولا يمكن إنكار أن اليهود عاشوا هناك".

ولد ديفيد شوكر في نجران عام 1944، وأشار إلى أن "اليهود عاشوا في نجران قبل فترة طويلة.. في الواقع، هناك أدلة على أن اليهود عاشوا هناك منذ 2000 عام".

وأوضح ديفيد شوكر أن هناك حوالي 60 عائلة يهودية عاشت في نجران والقرى المجاورة، وقال "كنا يهودا بشكل علني. كانت العلاقات بين المجتمعين اليهودي والمسلمين وثيقة للغاية. حتى أنهم ساعدونا في الاحتفال يوم السبت".

وتابع ديفيد شوكر أنه غادر نجران في عام 1948، حتى وصل إلى حدود اليمن، ثم استغرق الأمر حتى عام 1951 للوصول إلى إسرائيل".

ويقدر عدد الجالية اليهودية في المملكة العربية السعودية اليوم ببضع مئات من الناس، جميعهم مغتربون.