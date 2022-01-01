قوات الاحتلال تصيب عاملين بالرصاص جنوب الخليل وتعتقلهما

الخليل/سما/

أصيب مواطنان من محافظة الخليل، مساء اليوم السبت، بالرصاص خلال مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من العمال في بلدة السموع جنوب الخليل.



وأفادت مصادر محلية بأن مواطنين أصيبا بعيارين ناريين إثر اطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوب العمال أثناء مطاردتهم في "واد العماير" جنوب بلدة السموع.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المصابين، دون معرفة طبيعة إصابتهما.



يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل شبه يومي إطلاق النار تجاه العمال، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتعرض حياتهم للخطر، وقد استشهد وأصيب العديد منهم على مدار السنوات الفائتة.



كما يتعرض المزارعون ورعاة الماشية لإطلاق الرصاص وإعتداءات متواصلة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في بلدات وقرى وخرب جنوب الخليل لإرغامهم على ترك أراضيهم بهدف الاستيلاء عليها لتوسيع رقعة الاستيطان في المنطقة.