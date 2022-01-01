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صورة: جيش الاحتلال يعلن العثور على السلاح المستخدم في عملية بيت ايل

السبت 15 أكتوبر 2022 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: جيش الاحتلال يعلن العثور على السلاح المستخدم في عملية بيت ايل



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، العثور على السلاح المستخدم في عملية بيت ايل شمال رام الله مساء أمس.

وقال المراسل العسكري لصحيغة يديعوت أحرونوت:"البندقية التي تم العثور عليها صنع محلي وهي مثل آلاف البنادق المنتشرة حاليًا بالضفة"



بيت إيل

وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اعتقال شاب شارك في عملية مستوطنة بيت ايل شمالي رام الله والتي ادت الى اصابة مستوطن بجراح خطيرة، واستشهاد الشاب قيس عماد شجاعية

واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد وهو من قرية دير جرير شرق رام الله. فيما اقتحمت قوات كبيرة من الجيش منطقة الضاحية.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال "بتنفيذ اطلاق نار نحو بيت ايل حيث قامت قوات الجيش باطلاق نار نحو المنفذ وتمكنت من تحييده".

واضاف ان "قوات الجيش باشرت بأعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن مشتبه بهم اخرين".

وفي ساعات الصباح اقتحمت قوات الاحتلال قرية الشهيد شجاعية واعتدت على عائلته ودمرت محتويات المنزل .

#جيش الاحتلال #عملية بيت إيل

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