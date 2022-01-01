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صحيفة عبرية: مسؤولون فلسطينيون يوجهون رسالة تحذير لـ"عرين الأسود".. والأخيرة ترد

السبت 15 أكتوبر 2022 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: مسؤولون فلسطينيون يوجهون رسالة تحذير لـ"عرين الأسود".. والأخيرة ترد



القدس المحتلة/سما/

وجه مسؤولون فلسطينيون كبار رسالة إلى "عرين الأسود" حذروا فيها من أن إسرائيل ستقتل أفراد مجموعتهم واحدا تلو الآخر.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم ، اليوم السبت، بأنه قد تم تحذير عناصر التنظيم من أنهم في حالة استمرارهم في العمليات المسلحة سيتم القضاء عليهم.


ونقل مسؤولون فلسطينيون كبار يوم السبت رسالة إلى "عرين الأسود"، مفادها بأن نشطاء المنظمة في مرمى النيران الإسرائيلي، وأنهم إذا لم يتوقفوا عن أعمالهم، فسوف يتعرضون للاغتيالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرسالة نقلت مؤخرا إلى ممثلي التنظيم من خلال كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث تم تحذير نشطاء "عرين الأسود" من أن إسرائيل قد تقضي عليهم إما من خلال الاغتيالات من الجو بطائرات بدون طيار، أو بوسائل أخرى.

وردا على الرسالة أكد تنظيم "عرين الأسود" أن التحذير لن يوقفهم، وقالوا: "لا يهمنا الموت.. كل فلسطيني اليوم أصبح هدفا.. الناس يقتلون ببساطة بأفعال الجيش الإسرائيلي، مثل ما حدث لشيرين أبو عاقلة".

وأضاف التنظيم في رده: "إذا كان هناك شيء فالأفضل لنا أن نموت في المعركة".

#فلسطين #عرين الأسود

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