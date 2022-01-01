"عرين الأسود" تفند ادعاءات إسرائيلية حول "تيك توك" وتدعو للاشتباك مع المستوطنين الليلة

القدس المحتلة/سما/

نفت مجموعة "عرين الأسود"، مساء السبت، أن يكون لها أي حساب على تطبيق "تيك توك"، بعد أن ذكرت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق أن التطبيق وتطبيقات أخرى حذفت صفحات المجموعات بطلب إسرائيلي.

ودعت المجموعة في بيان لها، الفلسطينيين إلى عدم الالتفات لما ينشره الاحتلال من إدعاءات بتحقيق انجاز بهذا الصدد.

وقال البيان: "ولو حوربت وسائلنا التكنولوجية فثقتنا بأبناء شعبنا منقطعة النظير أنهم سيوصلون رسائلنا بكافة الطرق".

وأضاف البيان: "إن مجموعة عرين الأسود تنتظر خليل الرحمن وبيت لحم حراس الجنوب وأسودها ليخطوا أول بيان للعرين بالدم والرصاص".

وطالبت المجموعة أهالي البلدات المحاذية للمسيرات التي ينوي المستوطنين إقامتها الليلة للخروج والاحتشاد وقطع الطرق والاشتباك المُباشر معهم، مضيفةً في بيانها: "ولا تقلقوا بإذن الله فأسود العرين معكم وبينكم حاصروهم فلا مفر حاصروهم لا مفر لهم منا ومنكم". وفق نص بيانها.