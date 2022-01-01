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شاكيد تهاجم النواب العرب بالكنيست وتصفهم بـ"الإرهابيين"

السبت 15 أكتوبر 2022 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد تهاجم النواب العرب بالكنيست وتصفهم بـ"الإرهابيين"



القدس المحتلة/سما/

هاجمت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، إيليت شاكيد، النواب العرب الفلسطينيين في الكنيست، ووصفتهم بالإرهاب، في تحريض جديد يتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست.


وقالت شاكيد على حسابها بتويتر، إن حزب الجبهة العربية للتغيير في الكنيست هم "إرهابيون يرتدون بدلات"، زاعمة أن الحزب "يحرض عرب إسرائيل ضد الحكومة والدولة" مضيفة أنه "لا مكان لهم في الكنيست الإسرائيلي".


ردا على ذلك، أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا اتهمت فيه شاكيد، "بالانضمام إلى مسابقة التحريض ضد المجتمع العربي وممثليه من أجل الفوز بأصوات قليلة أخرى من اليمين" في انتخابات الكنيست القادمة، واتهمتها بأنها إرهابية، وضد المساواة والديمقراطية والسلام. وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل".


وكانت الجبهة العربية للتغيير طالبت بوقف سياسات القمع التي ينتهجها الاحتلال في مخيم شعفاط في القدس، وأصدرت تسجيل فيديو هاجمت فيه شاكيد، ورئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد، واتهمتهما بالمسؤولية عن القمع في شعفاط، وفرض حصار عليه.


وشاركت شاكيد هذا الفيديو، وعلقت قائلة، إنها ستواصل الضغط من أجل سحب جنسية من وصفتهم بـ"الإرهابيين وعائلاتهم، وكذلك هدم المنازل، كجزء من فلسفتها المتمثلة في كل شيء ممكن لاستعادة الردع".


واتهمت شاكيد، الجبهة، بالتشهير، وقالت إنها ستقاضيها وستطالب بتعويض قدره 100 ألف شيكل (28 ألف دولار)، واتهمت الحزب بأنه قد يكون مسؤولا عن "التحريض الإجرامي". وفق زعمها.

#ايليت شاكيد #الكنيست الاسرائيلي

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