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فيديو: فوكس نيوز لزيلينسكي: من أنت أيها القزم؟!

الجمعة 14 أكتوبر 2022 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: فوكس نيوز لزيلينسكي: من أنت أيها القزم؟!



وكالات/سما/

انتقد تاكر كارلسون، المذيع الأمريكي في "فوكس نيوز" الرئيس الأوكراني زيلينسكي لقول الأخير إن مبلغ المساعدة المالية الغربية لأوكرانيا يجب ألا يقل عن 5 مليارات دولار هذا العام.

وتابع كارلسون: "ماذا؟ أجنبي متغطرس يرتدي تي شيرت يطالبنا بالمال لتغطية احتياجاته الاقتصادية الحرجة؟ لدينا نحن أيضا احتياجاتنا الاقتصادية الحرجة يا صديقي. من أنت أيها القزم؟ اغرب عن هنا".

وأضاف :"ما هذا؟ منذ متى يستطيع هذا الرجل أن يطالب بأي شيء من خزانتنا؟ في الوقت الذي يتدهور فيه اقتصادنا، ولا توجد حدود تقريبا، يحاضرنا ويطرح قائمة لهدايا عيد الميلاد: يقول أريد هذا وذاك، أريد دراجة، ولكن بسرعة. حقا؟ اذهب من هنا يا صديقي".

#فوكس نيوز

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