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الرئيس عباس: لن نقبل باستمرار الوضع الراهن وسنراجع مجمل العلاقات مع إسرائيل

الخميس 13 أكتوبر 2022 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: لن نقبل باستمرار الوضع الراهن وسنراجع مجمل العلاقات مع إسرائيل



رام الله / سما /

- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صباح الخميس، إنه لا يمكن القبول باستمرار الوضع الراهن، والاستمرار لوحدنا في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وأكد الرئيس عباس في كلمته أمام قمة "سيكا" التي تعقد في كازاخستان، على أنه سيتم مراجعة مجمل العلاقات مع إسرائيل، مطالبًا إياها بالاعتذار والتعويض على ما ارتكبته من مجازر وتدمير بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الرئيس عباس، قادة الدول الأعضاء في القمة السادسة "لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (سيكا)، إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة من قبل الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وقال: "نسعى للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967، ونؤمن بتحقيق ذلك بالطرق السياسية والدبلوماسية واحترام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة وعلى رأسها مبادرة السلام العربية، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1515.

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