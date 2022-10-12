حماس: اعتداء الاحتلال على القدس سيشعل الأرض لهيباً تحت أقدامه

القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة ، ان على الاحتلال الإسرائيلي أن يعلم بأن الاعتداء على الأقصى وعلى الحرائر في القدس سيشعل الأرض لهيباً تحت أقدامه.

وأضاف حمادة خلال حديثه لاذاعة الأقصى المحلية مساء اليوم: "كرة اللهب تزداد حجمًا وستحرق المحتل، هذه الجماهير الغفيرة التي تخرج إلى الشوارع الآن تؤكد لهذا العدو بأن أرض فلسطين طاهرة ومُطهّره.

وتابع: " يجب ألّا يرتاح هذا العدو، ويجب أن تستمر العمليات المسلحة البطولية، وهذه الحالة المشتعلة الآن هي التي يخشاها العدو، وسترون كيف سيتراجع هذا المحتل أمام بطولات شعبنا.

ووجه حمادة التحية إلى أهلنا الصامدين في القدس وإلى كل الثائرين في وجه هذا العدو الصهيوني.