إعلام إسرائيلي: الشرطة فقدت السيطرة وما يحدث حرب حقيقية

القدس المحتلة/سما/

عقب صحفيون إسرائيليون وأحزاب سياسية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على المواجهات العنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وقال الصحفي الإسرائيلي أوهاد حمو من القناة 12:" مواجهات على نطاق واسع جدا هذا المساء في العديد من النقاط في شرق القدس والخليل وقرى بيت لحم والمنطقة - عملية شعفاط ودعوات مسلحي نابلس لإشعال الوضع في كل المناطق إثر حصار منطقتهم، لاقت آذاناً صاغية - التوتر ينتشر من شمال الضفة إلى جنوبها وهذا بالضبط ما كانت تخشاه إسرائيل، التي قد تجد نفسها في مواجهة صراع شامل.

أما الصحفي يارون أبراهام علق: "لا تستطيع مركبة إسرائيلية السير في بيت حنينا "نصف دقيقة" من بسغات زئيف، دون أن يتم رجمها بالحجارة - وضعنا سيء للغاية - هل هذا هو معنى السيادة!!! هالووو اصحوا هناك.

و قال المحلل العسكري للقناة 14 العبرية هيلل روزين:" ما يحدث في القدس والضفة هي حرب حقيقية ويصعب علينا مواكبة الأحداث وتغطية كل خبر، هذه هي الحقيقة".

وأضاف: "حرب في إسرائيل - ألقى فلسطينيون عبوة على قوات الجيش عند معبر الجلمة دون وقوع إصابات"

وعقب يوسي يهوشع من صحيفة يديعوت أحرنوت بأن هناك حاجة لتجنيد جنود الاحتياط الذين تم تأهيلهم لكي يساعدوا الشرطة في القدس لأنها تعاني من نقص ألف شرطي.

وأضاف: وضعت الشرطة أربع سرايا احتياط على أهبة الاستعداد، وسيتم اتخاذ قرار بشأنها صباح الغد، ‏كان يتوجب حشد القوات قبل أسابيع قليلة عندما بدأت أعمال "الشغب" في القدس.

أما المحلل السياسي للقناة 12 العبرية عميت سيغال قال:" يبدو بأن الشرطة فقدت السيطرة،على الأحداث المتوترة في القدس الليلة".

من جانبه قال مراسل قناة 13 العبرية:"العيساوية اشبه بساحة حرب، قائد الشرطة في القدس يشرف على الوضع شخصيًا.

وأضاف: أحداث الليلة خارجة عن المألوف في القدس، ونحن بانتظار ما قد يحدث في نابلس مع السماح للمستوطنين بدخول قبر يوسف.

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلة وقعت عملية إطلاق نارعلى معبر قلنديا، لم تقع اصابات، وإطلاق نار نحو مركبة للمستوطنين قرب مفرق يتسهار.

وعددت مؤسسة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية بعض الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية:

- رشق حجارة تجاه مركبات للمستوطنين على طريق465

- إحراق أحراش قرب مستوطنة نفيه تسوف

- رشق حجارة من مركبة فلسطينية مسرعة نحو حافلة للمستوطنين عند تقاطع رحاليم

- رشق حجارة قرب سياج مستوطنة بساغوت

- رشق قوة من الجيش بالحجارة قرب العروب

- رشق حجارة قرب مستوطنة غفعون الجديدة

- رشق مركبات للمستوطنين بالحجارة قرب حوارة

- إطلاق نار على معبر قلنديا

- رشق مركبات للمستوطنين بالحجارة على طريق غوش عتصيون-الخليل قرب الخضر.

- استهداف المستوطنين بالحجارة في حي الشيخ جراح.

- أضرار في مركبة للمستوطنين وعدة إصابات بالهلع جراء رشقها بالحجارة بين مزموريا وهار حوما

- أضرار في حافلة خط 81 التابعة لشركة تنوفا، بعد رشقها بالحجارة على شارع 55 قرب قرية الفندق بالقرب من كدوميم.

وأكدت القناة 14 العبرية إصابة مستوطن بجروح طفيفة بعد رشقه بالحجارة قرب باب الأسباط في القدس، فيما أصيب مستوطن آخر بعد رشقه الحجارة بين بساغوت وكوخاف يعقوب.

وأصيب أيضا 2 من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجروح جراء إطلاق ألعاب نارية نحوهما في العيسوية. وقق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت اللية.

من جانبه علق عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير على الأحداث قائلاً: "إلى وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، لماذا لا تسمح لعناصر شرطتنا بفتح النار الحي تجاه مئات الإرهابيين الذين يحاولون قتلهم الآن في القدس؟ إلى متى ستستمر في إهمال حياتهم وحياتنا؟"

أما رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو فقال: "التصعيد الجاري الآن في الضفة والقدس هو نتيجة حكومة لابيد الضعيفة على كل الجبهات.

يتبع..