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تبلغ مساحة هذا المنزل الصغير 30 مترًا مربعًا فقط ..ستندهش عندما تراه من الداخل

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تبلغ مساحة هذا المنزل الصغير 30 مترًا مربعًا فقط ..ستندهش عندما تراه من الداخل



وكالات / سما/

 افعلها بنفسكتبلغ مساحة هذا المنزل الصغير 30 مترًا مربعًا فقط، ولكنك ستندهش عندما تراه من الداخل

منزله الصغير من الداخل أجمل بكثير مما عليه من الخارج
تعد ظاهرة المنازل الصغيرة نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة منذ سنوات، اذ بدأت كنوع من الحركة المضادة للأزمة الاقتصادية والمنازل الفاخرة التي يبدو أنها في تزايد كبير. بين مجموعة متزايدة من الاشخاص، تولدت الحاجة إلى النظر إلى الحياة بشكل مختلف: أكثر بساطة واقل تعقيدا، مع عدد أقل من الممتلكات وأكثر استدامة.

ان تكون صاحب منزل كبير ورهن عقاري أكبر، لم يعد شائعًا كما كان من قبل. وفي عام 2008، بعد وقت قصير من بدء الأزمة الاقتصادية، بني أول المنازل الصغيرة.

الاستدامة والكلفة المنخفضة:
المنزل الصغير هو عبارة عن منزل مجهز بالكامل لا يزيد عن 30 مترًا مربعًا. إنه مبني بطريقة مستدامة ويعني أن يكون صالحًا للسكن طوال العام. إن العيش في منزل صغير يقلل من أثرك البيئي بسبب مساحة المعيشة الأصغر بكثير. هناك مساحة أقل لتخزين جميع امتعتك، سيتعين عليك إذا امتلاك عدد أقل من الممتلكات كقاعدة عامة.

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