  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحماية مشددة من شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحماية مشددة من شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الساعات والأيام المقبلة بمناسبة ما يسمى "عيد العرش اليهودي"، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وكان بالأمس اقتحم أكثر 1030 مستوطنًا، المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد هذا الصباح، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

الأكثر قراءة اليوم

"عرين الأسود" تصدر بيانا بعد إعلان الاحتلال مقتل أحد جنوده

تقرير: النتائج المهولة لهجمات روسيا بالمسيّرات الإيرانية في أوكرانيا ينبغي أن تقض مضاجع "إسرائيل"

نصر الله: نحن أمام ساعات حاسمة و بحرنا يمتد إلى غزة

حماس: سنلتحم مع مقاومي الضفة والقدس ونحن على موعد مع صفقة أحرار جديدة قريباً

فتح تحقيق في سلوك جيش الاحتلال لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في نابلس

مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

48955910_284011272307656_1692757627668267008_n-4328586a-ad90-4981-bc52-eea6d6aad606

اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط ووقف اعتداءات المستوطنين

نصر الله: نحن أمام ساعات حاسمة و بحرنا يمتد إلى غزة

photo_2022-10-11_19-57-37

"عرين الأسود" تتبنى 5 عمليات إطلاق نار وتعلن غداً يوم نفير عام في كل الضفة

photo_2022-10-11_19-21-07

الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحماس

yPrfE

فتح تحقيق في سلوك جيش الاحتلال لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية