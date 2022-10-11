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اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط ووقف اعتداءات المستوطنين

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط ووقف اعتداءات المستوطنين



رام الله/سما/

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى ضرورة تحشيد الجهود الدولية، للعمل على فك الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ أيام على أهلنا في مخيم شعفاط، في القدس المحتلة، وطالب الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، بالدخول إلى المخيم، والاطلاع على حجم المعاناة التي يكابدها اللاجئون فيه، والعمل على السماح لهم بمغادرة المخيم والدخول إليه بحرية.

كما دعا، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى وقف اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون، في القرى والبلدات، التي بدأ فيها موسم قطاف الشجرة المباركة، وسط اعتداءات المستوطنين المسلحين بحماية جنود الاحتلال، الذين يصادرون المحصول، ويمنعون المزارعين من الوصول إلى حقولهم.

كما دعا اشتية إلى تشكيل لجان شعبية في القرى والبلدات المستهدفة، لحماية المزارعين، والتصدي لهجمات المستوطنين.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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