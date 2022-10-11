اللد: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

اللد/سما/

قتل شاب (30 عاما)، مساء اليوم، الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة اللد.

وعُلم أن الجريمة وقعت في شارع "شيفت يهودا" في اللد، بينما كان الضحية يستقل مركبته الخاصة.

وفي حين لم تعرف خلفية الجريمة بعد؛ ادعى رئيس بلدية اللد، في تصريح مقتضب لمواطني المدينة، إن القتيل عامل بستنة من المجتمع العربي قُتل بسبب "خلاف عائلي".

وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى موقع الجريمة، بأن المصاب كان ملقى على الأرض وفاقدا للوعي ولم تظهر عليه أي علامات تدل على الحياة، ما دفعها إلى إقرار وفاته على الفور.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة للقضاء.

وبمقتل الشاب في اللد، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في مناطق الـ48 منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، إلى 84 قتيلا بينهم 11 امرأة، علما بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.