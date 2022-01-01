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المستوطنون يقتحمون الاقصى في ظل دعوات لتلاوة جماعية للتلمود في باحاته

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يقتحمون الاقصى في ظل دعوات لتلاوة جماعية للتلمود في باحاته



القدس المحتلة / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال، بأعداد كبيرة، المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، برفقة مجموعات من المستوطنين، في ثاني أيام "عيد العرش اليهودي" الذي دعا المستوطنون لتنفيذ اوسع اقتحامات للاقصى لتكون الاكبر منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967.

هذا وكانت ما تسمى جماعات "جبل الهيكل" ومنظمات مستوطنين اخرى دعت لتلاوة جماعية لمقاطع من التلمود اليوم في باحات الاقصى، خلال اقتحامه.

واقتحمت قوات الاحتلال  المصلى القبلي وأخرجت بالقوة عددا من المعتكفين في المصلى.

وعقب اقتحام قوات الاحتلال، توالت اقتحامات المستوطنين على شكل مجموعات، حيث تجولوا في باحاته وادوا طقوسا تلمودية.

وبموازاة ذلك اقامت قوات الاحتلال  حواجز عسكرية في انحاء البلدة القديمة من القدس ومحيط الاقصى، وشددت من اجراءاتها.

وكان مئات المستوطنين نفذوا حفلات صاخبة ورقصات بالقرب من باب الجديد الليلة الماضية.

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