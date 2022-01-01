صورة: نوال الكويتية تتصدر التريند

وكالات/سما/

أحدث الظهور الاخير للفنانة الكويتية تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي٬ بالاضافة الى تصدرها نتائج البحث على محرك جوجل

وظهرت نوال الكويتية بعد غياب بملامح جديدة لتبدو وكانها شخص اخر بعد اجراءها العديد من العمليات التجميلية

وجاء ظهور نوال الكويتية مع الدكتور خالد الزهراني بملامح جديدة وبدت كانها في العشرينات من عمرها٬ بوزن اقل بكثير من السابق وبملامح انعم وبشرة مشدودة وذقن بارز

وانهالت التعليقات على نوال الكويتية وكالعادة الجمهور منقسم حول عمليات التجميل منهم من اشاد ومنهم من انتقد مظهرها الجديد الذي يظهرها كانها في العشرين من العمر رغم انها تبلغ 50 عاما



وكانت الفنانة نوال الكويتية غابت منذ فترة عن عدد من حفلاتها الغنائية قبل أن تظهر بملامح متغيرة، إلا أنها كشفت في أحد اللقاءات أن سبب اختفائها خلال الأشهر الأخيرة يعود لتعرضها لوعكة صحية ألزمتها الفراش.

وكانت نوال الكويتية، أحيت العديد من الحفلات على مسارح السعودية، آخرها كانت خلال موسم الرياض في أوايسس.





