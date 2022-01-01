النخالة :ما يجري في الضفة ليس عفوياً.. هناك تعاون إلى أبعد حدود بين الجهاد وكتائب الأقصى

بيروت/سما/

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أنّ ما يجري في الضفة الغربية اليوم "ليس عفوياً"، بل هو "مقاومة وانتفاضة مسلّحة، وثورة حقيقية وجدية في مواجهة الاحتلال، ونحن نبذل كل ما نملك من أجل تصعيد هذه الانتفاضة، وعلينا أن ندفع بها في كل اتجاه"، كاشفاً عن جهود "لتطوير قدرة المقاومة في الضفة الغربية وتمددها إلى فلسطين المحتلة عام 48".



ولفت إلى أن "هناك انفتاح كبير وتعاون إلى أبعد حدود بين حركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى، بدأ بعد عملية نفق الحرية التي فتحت آفاقاً كبيرة للمقاومة في الضفة الغربية"، مؤكداً أنّ "ما حققه الأبطال في النفق وما تم تحقيقه على الأرض مرحلة جديدة في الجهاد".

وأضاف أنّ "السلطة الفلسطينية لم تغير موقفها حيال حالة المقاومة، لكن هناك شرائح واسعة من حركة فتح تحتضن كل المجاهدين بالميدان"، مشيراً إلى أنّ "الشباب الفلسطيني يجتمع في بوتقة من الكتائب التي تنتشر على امتداد الضفة الغربية وتعطي نموذجاً في الوحدة".

كما شدد أنّ "فلسطين هي للشعب الفلسطيني وعلى الإسرائيليين أن يفهموا ألا فرصة حياة لهم في هذا المكان".

وعبّر النخالة عن الفخر بالأسرى الأبطال الذين نجحوا في الخروج من سجن جلبوع، وقال إنّه "كان لفعلهم تأثير في افتتاح مرحلة جديدة في مسيرة الجهاد الاسلامي والمقاومة".

ولفت إلى أنّ "فكرة الجهاد الإسلامي وسلوكها وتاريخها كانت في نقطة اختبار خلال عملية نفق الحرية"، التي "كانت إنجازاً تاريخياً انعكس على الضفة الغربية بمجملها وعلى المشهد الفلسطيني".

وقال إنّ "المقاومة الفلسطينية تبذل كل جهد ممكن من أجل الإفراج عن الأسرى وهذا واجب لن نتوقف عن السعي لتحقيقه"، مؤكداً أن "حرية الأسرى في سلم أولويات حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة ولدينا إصرار على تحريرهم".

وكشف النخالة للميادين عن "تعثر في إنجاز صفقة الأسرى"، مؤكداً أنه "حين يتم التوصل إليها يكون الأسرى الأبطال من المشمولين فيها"، موضحاً أنّ "موضوع الأسرى في غزة محصور بدوائر محددة وهناك لجنة من كل الفصائل على صلة بمن يتابع هذا الملف".

وتابع النخالة أن "معركة وحدة الساحات كانت أم المعارك بالنسبة لنا لأن حركة الجهاد الاسلامي خاضتها وحدها"، مشيراً إلى أن "تسمية وحدة الساحات لم تكن عفوية، وعنينا بها فلسطين وساحات محور المقاومة".

ورأى في معرض حديثه عن معركة "وحدة الساحات"، أنّه "من الأخطاء الاستراتيجية التي أسجلها على نفسي أني قبلت بوقف إطلاق النار بعد 50 ساعة وكان بإمكاننا الاستمرار، وحيدين لأسابيع بنفس الأداء والكثافة".



وكشف النخالة عن لقاءه الرئيس السوري بشار الأسد بعد معركة وحدة الساحات، وقال إنه "لمس تأييداً كبيراً للمقاومة وفلسطين" من قبل الأسد.



وأوضح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن "الحديث مع الرئيس الأسد تناول عودة العلاقات بين دمشق وحركة حماس"، وقال: "ما لدي من معلومات أن وفد حماس الذي سيزور دمشق سيكون ضمن وفد فلسطيني من الفصائل".

يتبع..