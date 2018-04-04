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وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين 10 أكتوبر 2022 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الساعات والأيام المقبلة بمناسبة ما يسمى "عيد العرش اليهودي".

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

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