  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تصريح مثير من الفنانة التركية هاندا أرتشيل حول ابنة أختها المريضة بالسرطان

الإثنين 10 أكتوبر 2022 04:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح مثير من الفنانة التركية هاندا أرتشيل حول ابنة أختها المريضة بالسرطان



ّأنقرة/سما/

قالت الفنانة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل، التي تواجه صعوبة بسبب علاج السرطان لابنة شقيقتها أيلين مافي البالغة من العمر 2.5 عاما، إن عملية العلاج سارت على ما يرام .

وأضافت أرتشيل خلال ردها على أسئلة الصحفيين وهي تغادر إحدى الأماكن : “عملية العلاج سارت على ما يرام، آمل أن تسير الأمور بشكل أفضل”.


وتابعت حول عملية علاج مافي: “كل شيء يسير على ما يرام، آمل أن تسير الأمور بشكل أفضل. لذا شكرا لكم. هذا ليس الوقت المناسب ببإجابة عن الأسئلة، صدقوني، أعدكم بذلك في أي وقت آخر” .

وركبت بعد ذلك هاندا سريارتها بعدما قالت أنها سيجيب على الأسئلة في وقت أكثر ملاءمة وابتعدت عن المكان .

#هاندا أرتشيل

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن عملية شعفاط

هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط

أسعار صرف العملات

حزب الله: هزمنا "إسرائيل" وسنهزمها في كل معركة

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

صحيفة عبرية: بعد عملية شعفاط.. هذه هي المعضلات التي ستواجه المستوى السياسي الأمني

غزة: الإعدام رميًا بالرصاص لقاتل المغدور زهير أبو دقة

الأخبار الرئيسية

استهداف حاجز الجلمة بعبوة متفجرة وإطلاق نار على نقطة في نابلس.. إصابة جندي في العيساوية

-424528457

لهذه الأسباب.. صحيفة عبرية تحذر قادة "إسرائيل" من شن عملية عسكرية واسعة بالضفة

مجدلاني يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع "إسرائيل" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة

هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط

20180404_1522836762-722-large

اتفاق فلسطيني مصري وشيك على تطوير حقل الغاز "غزة مارين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية