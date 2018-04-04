تصريح مثير من الفنانة التركية هاندا أرتشيل حول ابنة أختها المريضة بالسرطان

ّأنقرة/سما/

قالت الفنانة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل، التي تواجه صعوبة بسبب علاج السرطان لابنة شقيقتها أيلين مافي البالغة من العمر 2.5 عاما، إن عملية العلاج سارت على ما يرام .

وأضافت أرتشيل خلال ردها على أسئلة الصحفيين وهي تغادر إحدى الأماكن : “عملية العلاج سارت على ما يرام، آمل أن تسير الأمور بشكل أفضل”.



وتابعت حول عملية علاج مافي: “كل شيء يسير على ما يرام، آمل أن تسير الأمور بشكل أفضل. لذا شكرا لكم. هذا ليس الوقت المناسب ببإجابة عن الأسئلة، صدقوني، أعدكم بذلك في أي وقت آخر” .

وركبت بعد ذلك هاندا سريارتها بعدما قالت أنها سيجيب على الأسئلة في وقت أكثر ملاءمة وابتعدت عن المكان .