استهداف حاجز الجلمة بعبوة متفجرة وإطلاق نار على نقطة في نابلس.. إصابة جندي في العيساوية

جنين/نابلس/سما/

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأحد، حاجز الجلمة "الإسرائيلي"، شمال جنين في الضفة المحتلة، بعبوة متفجرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا حاجز الجلمة الاحتلالي شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار، ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات بين صفوف جنود الاحتلال.

واستهدف إطلاق نار، مساء اليوم الأحد، نقطة لجيش الاحتلال مقامة على جبل جرزيم في نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه نقطة لجيش الاحتلال على جبل جرزيم في نابلس، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي إصابة أحد جنود الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في العيساوية بالقدس المحتلة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون للرد على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين المدنيين العزل.