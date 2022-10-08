لهذا السبب.. سفارة روسيا لدى دولة "الاحتلال" توبّخ موفد قناة عبرية

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة عبرية، مساء يوم السبت، بأنّ السفارة الروسية في "إسرائيل" قامت بتوبيخ موفد قناة كان العبرية إلى أوروبا دوف جيل هار، وذلك بسبب تغريدة نشرها على "تويتر"، أشار فيها لانفجار جسر القرم.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإنّ السفارة الروسية لدى "إسرائيل" قالت: "مثل هذه التصريحات التي أدلى بها مذيع إخباري كبير في التلفزيون الحكومي الإسرائيلي غير مقبولة، سيتم إرسال احتجاج لإدارته".

وكان الصحفي "الإسرائيلي" دوف جيل هار نشر تغريدة عبر "تويتر" أشار فيها إلى انفجار جسر القرم، وكتب أنّه "هدية عيد ميلاد متأخرة للرئيس الروسي بوتين".