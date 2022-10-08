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شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط

الأحد 09 أكتوبر 2022 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط



القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط العسكري في القدس المحتلة، مساء السبت.

ويسمع في الفيديو أصوات لإطلاق نيران كثيفة، ليتبين بعدها أنها عملية فدائية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن التحقيقات تشير الى أن فلسطينيًا قدم الى الحاجز مشيًا على الأقدام وفتح النار على الجنود بالتزامن مع إطلاق نار من مركبة عابرة.

وأشارت الى أن العملية أدت لإصابة 3 جنود، منهم مجندة حالتها حرجة والثاني مجند حالته خطيرة والثالث مجند حالته طفيفة، وقد نقلوا للعلاج عبر سيارات الإسعاف.

وأكدت أن منفذ العملية تمكن من الانسحاب من المكان.

وأصدرت مستشفي هداسا هار هتسوفيم بيانا قالت فيه إن الأطباء يكافحون لإنقاذ حياة المجندة التي أصيبت في عملية إطلاق النار.

وفي أعقاب العملية، استنفر الاحتلال قواته وأغلق الحاجز وشرع بأعمال تمشيط وبحث في محيط المكان.

واستدعى الجيش مروحيات حلقت في أجواء مخيم شعفاط الذي شهد احتفالات بإطلاق الألعاب النارية في الأجواء ابتهاجا بالعملية، فيما دارت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم واطلقت قنابل الغاز ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

#عملية اطلاق النار #شعفاط

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