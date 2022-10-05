"دعم الصحفيين" تدين اعتداءات الاحتلال بحق الطواقم الصحفية في جنين

جنين/سما/

استنكرت لجنة دعم الصحفيين، السبت، بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم لاقتحام مدينة ومخيم جنين.



وأكدت اللجنة في بيان لها، أن قناصة جنود الاحتلال تعمدوا اطلاق النار بكثافة على الصحفيين الأمر الذي عرض حياتهم للخطر.



وقال الصحفي مجاهد السعدي في افادة للجنة، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين فوق البنايات استهدفوا الصحفيين بالرصاص الحي واطلاق الرصاص بشكل متواصل، مؤكدًا أنهم نجوا بأعجوبة بعد أن تم محاصرتهم داخل إحدى البنايات.



وبين الصحفي السعدي أن أربعة صحفيين هم :" محمد عابد، ومجاهد السعدي، وجعفر اشتية، ونضال اشتية اضطروا أن يوجهوا نداء للصليب الأحمر الدولي، لتوفير الحماية لهم، بعد استهدافهم بالرصاص الحي أكثر من مرة ،مما أدى إلى تضرر بعد المعدات بعد اصابتها بالرصاص".



واتهم الصحفي السعدي الاحتلال بأنه حاول اغتيال الصحفيين وصوت الحق الفلسطيني والصورة التي تخرج من مخيم جنين رغم ارتداءهم كافة المعدات الصحفية في محاولة لمنع الصحفيين من ارسال رسالتهم الإعلامية، مؤكدًا أن الاحتلال يحاول الاستفراد بمخيم جنين ومنع التغطية المهنية من داخله.



وطالبت لجنة دعم الصحفيين بتوفير الحماية للصحفيين، وضرورة ملاحقة جنود الاحتلال وتقديمهم لمحاكم دولية لعدم افلاتهم من العقاب.