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بريطانيا: تراس تقيل وزيرا إثر "شكوى من سوء سلوك جسيم"

الجمعة 07 أكتوبر 2022 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: تراس تقيل وزيرا إثر "شكوى من سوء سلوك جسيم"



لندن/سما/

أقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وزير التجارة كونور بيرنز، وطردته من حزب المحافظين على خلفية اتهامات له بسوء السلوك.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن تراس طلبت من بيرنز مغادرة الحكومة "بأثر فوري" بعد "شكوى من سوء سلوك جسيم". دون توضيح لماهية ذلك السلوك.

وقال مكتب تراس إن "رئيسة الوزراء اتخذت إجراء مباشرا عند إبلاغها بهذا الادعاء، ومن الواضح أن جميع الوزراء يجب أن يحافظوا على مستويات عالية من السلوك، كما يتوقع الجمهور بحق".


وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سوء السلوك المزعوم وقع في المؤتمر السنوي للمحافظين في مدينة برمنغهام بوسط إنجلترا.

وعمل بيرنز (50 عاما) وزيرا لإيرلندا الشمالية في الحكومة السابقة، وعُين وزيرا للتجارة عندما تولت تراس منصبها الشهر الماضي.

يشار إلى أن بيرنز حليف قديم لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الذي أجبر على التنحي في تموز الماضي، بعدما تعرض لسلسلة من الفضائح حول أمور مالية، وحفلات حكومية غير قانونية خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا

لكن جونسون أطيح به أخيرا بعد تعيينه مشرعا متهما بسوء السلوك الجنسي في منصب حكومي رفيع المستوى.

#ليز تراس #بريطانيا #بوريس جونسون

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