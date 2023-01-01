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تفاصيل اجتماع لجنة المتابعة برئاسة الرئيس عباس

الجمعة 07 أكتوبر 2022 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع لجنة المتابعة برئاسة الرئيس عباس



رام الله/سما/

 ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا للجنة المتابعة في مقر الرئاسة برام الله.

واستعرضت اللجنة الخطوات العملية المطلوبة لاستكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي والخطاب الذي ألقاه الرئيس في الأمم المتحدة، وتحويلها لبرنامج عمل لتنفيذ تلك القرارات، في ضوء العلاقة القائمة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية.

كما بحثت اللجنة الأوضاع الداخلية وضرورة تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات، ومحاولات إسرائيل ومجموعات المستوطنين المتطرفة في ضرب الأمن والاستقرار في الأرض الفلسطينية.

وقد أكدت اللجنة على اتخاذ الخطوات العملية لانضمام دولة فلسطين للمنظمات الدولية، ومنها تلك التي أعلن عنها سيادة الرئيس في خطابه أمام الأمم المتحدة، وتخويل السيد الرئيس بتنفيذ هذه القرار.

وقد أقرت اللجنة أن تبقى في حالة انعقاد دائم وفق البرنامج المحدد.

#الرئيس عباس

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