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الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس في بلدة سلوان

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس في بلدة سلوان



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عدنان غيث.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المحافظ غيث في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

يذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا في الرابع من آب الماضي بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.

واعتقل المحافظ غيث 35 مرة منذ تسلمه لمهامه محافظا للقدس في آب 2018، كما يتعرض للملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.

#الاحتلال #سلوان #عدنان غيث

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