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وفاة و9 إصابات في 14 حادث سير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة و9 إصابات في 14 حادث سير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الأربعاء، وفاة مواطن وإصابة 9 آخرين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الشاب أمير إياد عبد الرحمن (20 عاماً) توفي متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها مساء الثلاثاء، في حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة من نوع سكودا صفراء بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال غزة".

وأشارت شرطة المرور إلى أنه تم حجز المركبة وتوقيف سائقها وحجز الدراجة النارية، مضيفة أنها تستكمل الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 14 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و9 إصابات، ثلاثة منها بجروح متوسطة، و6 بجروح طفيفة.

ولفتت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات بـ 9 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

#حادث سير

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