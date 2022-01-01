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بحماية شرطة الاحتلال .. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحماية شرطة الاحتلال .. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، تزامنا مع ما يسمى بـ"عيد الغفران".

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث اعتقلت شابًا من باحاته.

ولوحظ أن بعض المستوطنين الذين يشاركون في الاقتحامات، يرتدون لباس الكهنة.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ودعت جماعات يهودية متطرفة، لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى بـ"عيد الغفران".

وشهدت ساحات المسجد يوم أمس انتهاكاً جديداً من مستوطنة متطرفة، بالرقص والغناء أمام قبة الصخرة، في مشهد استفزازي واعتداء صارخ.

وبالتزامن مع انتهاك المستوطنة لحرمة المسجد، قام عضو كنيست الاحتلال "سمحا روتمان" بنفخ البوق عند السور الشرقي للمسجد الأقصى.

ومؤخراً تعمد المستوطنون النفخ بالبوق في مقبرة باب الرحمة عدة مرات، ونشرت إعلانات تدعو أنصارها إلى اصطحاب الأبواق والنفخ فيها بشكل جماعي في المسجد الأقصى خلال رأس السنة العبري.

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