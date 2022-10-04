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وثيقة عبرية تكشف حالة الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى لحرب 73

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 02:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وثيقة عبرية تكشف حالة الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى لحرب 73



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن وثائق عبرية تعود لمكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، خلال حرب أكتوبر 1973، تكشف حالة اليأس والكآبة التي عانت منها القوات الإسرائيلية أثناء الحرب.


وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قادة الجيش الإسرائيلي قد أطلقوا تعبيرات ومصطلحات في بداية حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، تعبر عن مدى اليأس والإحباط والذعر الذي انتابهم في الأيام الأولى من الحرب نفسها.


ومن بين المصطلحات والتعبيرات التي استخدمها قادة الجيش الإسرائيلي مطلع الحرب، عبارات مثل "كارثة" و"هزيمة" و"انهيار" و"كآبة" و"حرب من أجل أرض إسرائيل"، وهي التعبيرات التي استخدمها القادة لوصف وضع الجيش الإسرائيلي على الجبهتين المصرية والسورية.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" مذكرات أفنير شاليف، مدير مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، خلال حرب أكتوبر 1973، التي سمح أرشيف الجيش بنشرها، حيث نقل عن وزير الدفاع، آنذاك، موشيه دايان، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال ديفيد أليعازر، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، تعبيرات أخرى كـ"حلول" للخروج من الوضع المتأزم الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأولى للحرب نفسها.


ومن بين تلك التعبيرات "احتلال دمشق" و"كسر سوريا" و"ذبح المصريين" و"تخلصوا من العرب".


ولم يكتف أفنير شاليف بذلك، بل نقل عن ديفيد أليعازر، في اليوم التاسع للحرب، أن الوضع في شبه جزيرة سيناء سيئ جدا، ويوجد خسائر كثيرة ولا أحد يعرف عددها.
وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نشر مذكرات أفنير شاليف، مدير مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جاء بالتزامن مع حلول الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر 1973.

#الجيش الاسرائيلي #حرب 73 #حرب اكتوبر 73 #موشية ديان

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