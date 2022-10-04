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ماريا آرينا: عقد مجلس الشراكة الأوروبي مع إسرائيل مكافأة للاحتلال

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 12:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماريا آرينا: عقد مجلس الشراكة الأوروبي مع إسرائيل مكافأة للاحتلال



بروكسل/سما/

 قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماريا آرينا، إن "عقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في السياق الحالي ليس فقط مكافأة للاحتلال الإسرائيلي والعنف، ولكنه أيضا قبول بأن إسرائيل تواصل العمل مع الإفلات التام من العقاب".

وأضافت آرينا في تصريح صدر عنها، اليوم الثلاثاء، "نأسف لعقد هذا المجلس، لأنه من الواضح أن أسس الرغبة في التحرك نحو حل الدولتين لم تتحقق".

وعقدت أعمال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يوم أمس الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد 10 سنوات على تجميد أعماله على خلفية احتجاج الاتحاد الأوروبي على سياسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومُعارضته للسياسات الاستيطانية.

#ماريا آرينا

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