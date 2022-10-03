لابيد:"إسرائيل" تواجه تهديدات صعبة من خمسة جبهات

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن "إسرائيل أقوى من كل أعدائها، ولن نتردد في استخدام القوة للحفاظ على سلام مواطنينا".



وخلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى قتلى سلاح المدرعات في اللطرون، قال يائير لابيد: "إسرائيل تواجه تهديدات صعبة..السلاح النووي الإيراني، وصواريخ "حزب الله" الدقيقة من لبنان، وحركة "حماس" في غزة، و"مخابئ" الإرهاب في جنين ونابلس، و"محور" الإرهاب الذي يحاول ترسيخ وجوده في سوريا".

وتابع لابيد: "إسرائيل أقوى من كل أعدائها، ولن نتردد في استخدام القوة للحفاظ على سلام مواطنينا..يجب أن يعرف أعداؤنا أننا في أي لحظة نكون أقوى وأكثر حنكة وأكثر صرامة منهم".

وأكمل: "يحتاج أعداؤنا أن يعرفوا شيئًا آخر: أن نقف في وجههم معا..أن تنتهي حججنا الداخلية اليوم الذي نواجه فيه تهديدا خارجيا..المجتمع الإسرائيلي أقوى من أي حجة..القوة الإسرائيلية هي قوة التآزر".