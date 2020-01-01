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عرض هيكل عظمي لديناصور عمره 66 مليون عام بمزاد علني

الإثنين 03 أكتوبر 2022 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عرض هيكل عظمي لديناصور عمره 66 مليون عام بمزاد علني



وكالات / سما /

يمكن لهيكل عظمي لديناصور يبلغ ارتفاعه 40 قدمًا المعروف باسم شين، أن تصل قيمته بنحو 25 مليون دولار عندما يتم طرحه بمزاد في هونج كونج في نوفمبر.

ويعتبر الديناصور شين الذي تم اكتشافه ، في مقاطعة ماكون ، مونتانا في عام 2020 - عاش خلال العصر الطباشيري ، منذ حوالي 68-66 مليون سنة.

ومنذ ذلك الحين ، تمت إعادة تجميع الهيكل العظمي النادر "المهم علميًا" في وضع دقيق "يجسد ضراوة تلك الديناصورات المذهلة .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، سيعقد  المزاد المقرر في 30 نوفمبر سيكون المرة الأولى التي يُعرض فيها هيكل عظمي من طراز T. rex في مزاد في آسيا.

يتوقع العاملون في دار كريستيز للمزادات أن يكون سعر البيع في حدود 120 مليون دولار هونج كونج إلى 200 مليون دولار هونج كونج (14 مليون جنيه إسترليني إلى 23.4 مليون جنيه إسترليني ، أو 15 مليون دولار إلى 25 مليون دولار).

من المحتمل أن يكون المشتري الفائز هو جامع خاص بعدة ملايين من الدولارات يريد عرض شين في قصره الضخم - وهو أمر أثبت أنه نقطة خلاف مع علماء الحفريات.

#هيكل عظمي #ديناصور

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