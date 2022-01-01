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خمسة أسباب شائعة لاحمرار العين.. تعرف عليها

الإثنين 03 أكتوبر 2022 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أسباب شائعة لاحمرار العين.. تعرف عليها



وكالات / سما /

غالبا ما تساعد الحالة الصحية للعين في اكتشاف العلامات المبكرة للكثير من الأمراض في الوقت المناسب، ما يستوجب عدم إهمال أي عرض قد يظهر عليها من احمرار وانتفاخ وغير ذلك.

إن العيون الحمراء غالبا ما تشير إلى إجهاد أو تعب زائد، ولكن ظهور أعراض كالحكة أو الحرقان أو خروج بعض الإفرازات الصفراء المائية قد تشير إلى أن شيئا خطيرا يحدث ويستوجب منك الحذر.

وتشرح الدكتورة نيسا أسلم، طبيبة عامة ومستشارة في شركة "جولدن آي"، الأسباب المختلفة التي تؤدي لاحمرار العين:

الأمراض الالتهابية والمعدية:

غالبا ما تسبب الالتهابات والأمراض المعدية سواء كان منشأها جرثومي أو فيروسي، احمرار العين، وإفرازات مائية قد تميل للصفرة أحيانا.

كوفيد-19:

من الممكن أن يكون احمرار العينين واحدا من الأعراض الجانبية المرافقة للإصابة بفيروس كوفيد-19.

التهاب الجفن:

التهاب الجفن، ينشأ عن عدوى بكتيرية تؤدي إلى التهاب قاعدة الجفن، وهو حالة شائعة تصيب العين وتؤدي لاحمرارها.

وغالبا ما تكون هذه الحالة ناتجة عن اقتراب منتجات التجميل المتسخة أو منتهية الصلاحية من العين.

الحساسية:

الحساسية يمكن أن تسبب احمرار العين، حيث أن عث الغبار وأحياناً شعر الحيوانات قد يسببان ردود فعل تحسسية يمكن أن يسبب ذلك الاحمرار.

العدسات اللاصقة:

مضاعفات العدسات اللاصقة بما في ذلك عدم تنظيفها قبل وضعها في العين، قد يسبب تآكلا في سطح العين ويسمح بانتقال العدوى.

ووجد الباحثون مؤخرا أن إعادة استخدام العدسات أو ارتدائها ليلا أو أثناء الاستحمام يزيد من خطر إصابة الشخص بالتهاب القرنية الشوكي.

كيف تعالج عينك الحمراء

قالت الدكتورة نيسا أسلم، إنه عندما يتعلق الأمر بعلاج الاحمرار، يجب أن تكون سريعا ونظيفا للغاية.

واقترحت استخدام قطرات أو مرهم للعين يحتوي على ثنائي ميثيل مما يقلل من خطر زيادة وتكاثر البكتيريا.

متى تتصل بالإسعاف

وأضافت أن الأمر يستحق الاتصال بالرقم 999 في حالة الطوارئ المحلية إذا كنت تعاني من أحد الأمور التالية:

تغيرات الرؤية

صداع حاد

ألم في العين

حُمى

حساسية غير عادية للضوء

تشعر أن لديك شيئا ما في عينيك

لديك تورم في عينيك أو حولها

لا يمكنك فتح وإبقاء عين واحدة أو كلتا العينين مفتوحتين

فجأة بدأت تشعر بهالات حول الأضواء

كنت تعاني أيضا من الغثيان أو القيء

#احمرار العين #العين

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