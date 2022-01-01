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كيفية جدولة الإغلاق التلقائي على هاتفك الأندرويد

الإثنين 03 أكتوبر 2022 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية جدولة الإغلاق التلقائي على هاتفك الأندرويد



وكالات / سما /

يمكن أن تكون هناك أوقات تريد فيها بعض الوقت بعيدًا عن أي نوع من أنواع الإلهاء ، خاصةً عن هاتفك المحمول، ويمكن أن يكون لأي سبب من الأسباب ، بما في ذلك روتين التأمل اليومي، أو ربما لاجتماع مهم أو نوم جيد. ومع ذلك ، سترغب بالتأكيد في إعادة تشغيله بعد فترة زمنية معينة، حيث يمكنك برمجة هاتفك الذكي للقيام بذلك تلقائيًا، إليك الطريقة:

تشغيل / إيقاف تشغيل تلقائي على هاتفك الذكي

يمكنك ضبط هاتفك الذكي ليتم تشغيله وإيقاف تشغيله تلقائيًا عن طريق تمكين هذه الميزة. سيسمح لك ذلك بإيقاف تشغيل الهاتف بعد فترة زمنية معينة. تساعدك هذه الميزة في تحديد الوقت الذي يتم فيه إيقاف تشغيل هاتفك وإعادة تشغيله.

يمكن أن تحميك هذه الميزة من تشغيل جهازك يدويًا بشكل منتظم. تحتاج إلى إدارة بعض الإعدادات لتمكين هذه الميزة على هاتفك. إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في تمكين الميزة:-

1- انتقل إلى إعدادات هاتفك.

2- قم بالتمرير لأسفل وانتقل إلى علامة التبويب إعدادات النظام.

3- اضغط على خيار التشغيل / الإيقاف المجدول.

4- حدد الوقت الذي تريد فيه تشغيل الهاتف وإيقافه.

5- قم بتشغيل مفتاح التبديل لكل من خيارات التشغيل وإيقاف التشغيل.

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