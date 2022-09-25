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استشهاد شابين واصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال قرب رام الله

الإثنين 03 أكتوبر 2022 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شابين واصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال قرب رام الله



رام الله / سما /

استشهد شابان و هما خالد عنبر الدباس وباسل البسبوس، وأصيب ثالث، فجر اليوم الإثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاه مركبة كانوا على متنها في ضاحية التربية والتعليم قرب رام الله.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن الشبان الثلاثة حاولوا تنفيذ عملية دهس، كما يظهر من التحقيقات الأولية، وفق زعمه.

ووفقًا لما ورد في إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن إطلاق النار تجاه المركبة جرى خلال محاولة الشبان دهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين من وحدة "إيغوز" خلال مهمة لها في المنطقة القريبة من مخيم الجلزون.

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين، أثار دماء واضحة، بفعل إصابة الشبان، قبل اعتقالهم.

وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المركبة في أعقاب إطلاق النار تجاهها.

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