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قناة عبرية: عرض من السلطة الفلسطينية لـ"عرين الأسود" وانفجار المفاوضات بينهما

الإثنين 03 أكتوبر 2022 02:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: عرض من السلطة الفلسطينية لـ"عرين الأسود" وانفجار المفاوضات بينهما



القدس المحتلة/سما/

في الأسابيع الأخيرة ، جرت مفاوضات بين مسؤولين امنيين في السلطة الفلسطينية ومجموعة من المقاومين أطلقوا على أنفسهم لقب " عرين الاسود" في نابلس حسب ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية مساء الأحد.

ووفقا لزعم القناة فقد عرضت السلطة عليهم الاندماج في مؤسسات السلطة الفلسطينية ، وشراء الأسلحة منهم ، ليصبحوا موظفين يتقاضون رواتب مقابل نزع سلاحهم ووقف عمليات اطلاق النار في شمال الضفة.

وحسب مراسل القناة إيهود بن حمو" فقد استمرت المفاوضات لبعض الوقت ، لكن مصادر فلسطينية صرحت بأنها انفجرت أمس دون إبداء الأسباب".

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة تبنيها لعملية إطلاق النار تجاه حافلة اسرائيلية صباح الأحد قرب "نابلس".


و"عرين الأسود" هي مجموعات من الشبان المسلحين الفلسطينيين ينشطون في مدينة نابلس ومحيطها.

وتزعم القناة العبرية إن تبني المجموعة عملية إطلاق النار يأتي على خلفية فشل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية التي تحاول تهدئة المنطقة.

#السلطة الفلسطينية #عرين الأسود #نابلس

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