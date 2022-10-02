  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرازيليون في فلسطين يصوتون لصالح "لولا دا سيلفا"

الأحد 02 أكتوبر 2022 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيليون في فلسطين يصوتون لصالح "لولا دا سيلفا"



رام الله/سما/

أظهرت نتائج تصويت أبناء الجالية البارازيلية في مناطق السلطة الفلسطينية، في انتخابات الرئاسة لبلادهم، اليوم السبت، فوز الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا، بـ 572 صوتا من أصل 716، في حين حصل الرئيس الحالي جابيير بولسونارو على 52 صوتا، وذلك خلال عملية الاقتراع التي تمت داخل مقر القنصلية البرازيلية في رام الله.


في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج الاقتراع التي تمت في مقر السفارة البرازيلية في فلسطين المحتلة، تقدم بولسونارو بنسبة 45 بالمئة، تلاه سيلفا بنسبة 33 بالمئة.


من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو إن "العلاقة بين شعب إسرائيل وشعب البرازيل ما كانت أقوى إلا تحت قيادة الرئيس بولسونارو".


وتمنى نتانياهو، في مقطع مصور عشية التصويت في الانتخابات، أن "يكون الفوز حليف بوسلونارو في الانتخابات الرئاسية".


و قال رئيس "المعهد البرازيلي الفلسطيني" في برازيليا، أحمد شحادة،في تصريح صحفي إن"النتيجة غير مفاجئة" واعتبر  أن "التصويت بين لولا وبولسونارو هو تصويت لصالح أو ضد القضية الفلسطينية".


 معللاً ذلك بأن "الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا هو أول من اعترف بالدولة الفلسطينية، وعلى خطاه تبعته دول أمريكا اللاتينية، ومواقفه ومواقف حزبه (حزب العمال) واضحة في دعم فلسطين".


وأضاف شحادة أن " نتيجة التصويت في الانتخابات البرازيلية في فلسطين (مناطق السلطة) تعبر عن الصحوة في تفكير البرازيليين الفلسطينيين"، مضيفاً أن "النتائج مختلفة عن نتائج انتخابات عام 2018 التي كانت لصالح بولسونارو".


وأكد شحادة أن "الرئيس الحالي جايير بولسونارو واضح في عدائه للقضية الفلسطينية، فهو لا يعترف أصلاً بوجود شعب فلسطيني كما صرح سابقاً". مضيفاً أن "رسالة نتنياهو عشية الانتخابات تؤكد عمق تحالف بولسونارو مع الصهاينة" وفق ما يرى.


وتوجه اليوم السبت 156 مليون ناخب برازيلي إلى صناديق الاقتراع، للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تشهد تنافساً بين الرئيس الأسبق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا  (76 عاما) وبين الرئيس اليميني الحالي جايير بولسونارو (67 عاما) الذي يكرر التشكيك في مصداقية نظام التصويت الإلكتروني المعتمد في البرازيل.
ووفق استطلاعات الرأي البرازيلية فإن "دا سيلفا" هو الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة.


وأظهرت دولة البرازيل منذ صعود حزب العمال إلى الحكم عام 2003، برئاسة "دا سيلفا"، دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، واعترفت بفلسطين كدولة عام 2010. 
وقادت البرزايل خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2009، تحركا دوليا لمساندة غزة، ووقف العدوان وإدانة الجرائم الإسرائيلية، وزودت القطاع بإمدادات طبية.

#فلسطين #البزايل

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: أبو رعد خازم أصبح أكثر شعبية من أبو عبيدة (فيديو)

أسعار صرف العملات

الشاباك يزعم اعتقال خلية لداعش خططت لتنفيذ عمليات كبيرة في اسرائيل

هل فرضت الزراعة بغزة ضريبة على تنكة زيت الزيتون ؟

منصور عباس يثير الجدل بعد تصريحاته الأخيرة

بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

"سيلقى ردا ساحقا".. جنرال إسرائيلي يحذر "نصر الله"

الأخبار الرئيسية

هل تملك حكومة مستقبلية برئاسة نتنياهو الحق في إلغاء اتفاق محتمل مع لبنان ؟

157224588389194100

حرب إعلامية بشأن ترسيم الحدود مع لبنان... غانتس لنتنياهو: أنت تخدم نصر الله

photo_2022-10-02_16-50-31

بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

بينهم يوسي دغان (الذي يحمل السلاح) .. مستوطنون لحظة إطلاق النار عليهم خلال مسيرة احتجاجية على عمليات إطلاق النار الأخيرة في نابلس

دعوات إسرائيلية لشن عملية عسكرية فورية واسعة النطاق في الضفة

حماس تكشف حقيقة وجود نشاط تجاري أو لقاءات مع شخصيات أمريكية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية