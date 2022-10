توم هانكس يصدم جمهوره بتصريح غريب

وكالات / سما /

من بين جميع الأفلام التي صنعها في حياته المهنية الممتدة لعدة عقود، يعتقد توم هانكس، أنه صنع فقط 4 أفلام "جيدة جدًا"، حيث تحدث هانكس صاحب الـ 66 عاما، وقال "لا أحد يعرف كيف يتم صنع فيلم.. على الرغم من أن الجميع يعتقد أنهم يفعلون ذلك.. لقد صنعت الكثير من الأفلام وأعتقد أن 4 منها جيدة جدا.. ومازلت مندهشا من كيفية تجميع الأفلام معا".

لم يكشف هانكس الذى تشمل أعماله Forrest Gump، وtoy story، و Sleepless in Seattle و The Green Mileعن المشاريع التي يحملها في مرتبة أعلى من البقية، بحسب todayonline.

وسيصدر الحائز على جائزة الأوسكار مرتين روايته الأولى The Making of Other Major Motion Picture Masterpiece فى مايو 2023، ويدور الكتاب حول صنع فيلم حركة خارق ضخم يتضمن نجوم كبار".

حصلت دار هاتشينسون هاينمان على حقوق نشر رواية الفنان العالمي توم هانكس الحائز على جائزة الأوسكار the making of another major motion picture masterpiece والتي من المزمع أن يتم إصدرها في 9 مايو 2023.

وصفت دار النشر الرواية بأنها "قصة طموحة للغاية عن صناعة فيلم حركة خارق ضخم مرصع بالنجوم بملايين الدولارات، والكتاب الهزلي المتواضع الذي ألهمهم جميعًا، فعلى مدار 80 عامًا من تغيير أمريكا وبلوغ ذروة أحداث الرواية، نلتقي بمجموعة ملونة من الشخصيات بما في ذلك جندي مضطرب عائد من الحرب، وصبي صغير مع هدية فنية، ومخرج ملهم وغريب الأطوار، ونجم سينمائي مذهل في صعود، ومساعد إنتاج لا يكل، وعدد لا يحصى من أعضاء طاقم الفيلم الذين يصنعون معًا سحر هوليوود".