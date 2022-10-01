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اعلام عبري : نتنياهو لن يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة

الأحد 02 أكتوبر 2022 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام عبري : نتنياهو لن يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة



القدس المحتلة / سما /

 أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن مقاعد كتلة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو خلال الانتخابات المقبلة، انخفضت إلى 59، للمرة الأولى منذ شهر ونصف، وبناء عليه لن يستطيع تشكيل الحكومة.

وقالت القناة إنه حسب الاستطلاعات التي تجريها، فإنه "للمرة الأولى منذ شهر ونصف تنخفض المقاعد المتوقعة لكتلة نتنياهو (الليكود، وشاس، ويهودوت هتوراه، والصهيونية الدينية) إلى 59، وبالتالي لن يستطيع تشكيل حكومة".

وخلال شهر ونصف، أظهرت العديد من الاستطلاعات، منها ما نشرته قناة "كان"، أنّ كتلة نتنياهو تستطيع أن تصل إلى 61 مقعدا على الأقل وهي نسبة الحسم وبالتالي تشكيل حكومة.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته قناة "كان"، فإنّ حزب "يش ـ عتيد" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد سيحصد 25 مقعدا، بارتفاع مقعد واحد مقارنة بالاستطلاعات السابقة للقناة خلال شهر ونصف.

وحقق حزب "الليكود" وحده بزعامة نتنياهو (بمعزل عن الكتلة الانتخابية)، بحسب الاستطلاع الأخير 32 مقعدًا، مقارنة بـ 33 مقعدًا، في معظم الاستطلاعات السابقة.

ويُلزم القانون حصول أحد المرشحين على دعم 61 نائبا، لنيل ثقة الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وفي حال عدم تمكن أي من المرشحين من تجنيد 61 عضوا، فإن ذلك يعني العودة إلى صناديق الاقتراع مجدد

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