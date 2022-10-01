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بينهم أطفال.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق بيت لحم

السبت 01 أكتوبر 2022 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم أطفال.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق بيت لحم



بيت لحم/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مواجهات اندلعت في القرية عقب اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال محيط مدرسة (تحدي 5) في حي الزواهرة، من أجل الاستيلاء على شاحنة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، وجرى نقل طفلين إلى إحدى المستشفيات في بيت لحم.

#بيت لحم #اصابات

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