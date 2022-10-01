حماس: انفجار الأقصى القادم سيغير شكل المنطقة وقد "أعذر من أنذر"

غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس روحي مشتهى، إن جماهير غزة احتشدت لتوصل رسالة واضحة وبسيطة يجب أن يسمعها قادة العرب والمسلمين وقادة العالم، أن ممارسات الاحتلال في الأقصى خاصة وفي القدس وفلسطين عامة تنذر بانفجار الأقصى الكبير.

وحذر مشتهى خلال كلمة له في"مهرجان الأقصى في خطر"، اليوم السبت، بمدينة غزة "أن انفجار الأقصى القادم سيغير شكل المنطقة، وقد "أعذر من أنذر"، و"سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

وقال: "إن منع المسلمين من الوصول الى المسجد الأقصى وقمعهم واعتقال الشيوخ والشباب والنساء، واستمرار الحفريات تحت المسجد، كل هذا لا يجعل الأقصى في خطر فقط، بل يجعله في عين الخطر وسيجعل المنطقة في عين العاصفة".

وأضاف، بات الخطر أكثر وضوحا على الأقصى والمقدسات، حيث فرض الاحتلال التقسيم الزماني على المسجد الأقصى، فيما يعمل على التثبيت المكاني أيضا.

وتوجه مشتهى بالتحية للمرابطين في القدس والزاحفين للرباط في المسجد الأقصى من القدس والضفة وأراضي الـ48، مضيفًا: لولا فضل الله والمرابطين والمرابطات لحقق الاحتلال أطماعه في ممارسة الطقوس التلمودية في الباحات والعتبات.

كما حيا مشتهى شهداء جنين ونابلس، وكل الشهداء والجرحى والمقاومين القابضين على جمر النار.