منذ مطلع 2022...ارتفاع نسبة جرائم القتل بـ 27% في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بنسبة 27% عما كانت عليه عام 2021 الماضي.

ونقلت إذاعة صوت فلسطين الرسمية عن ارزيقات قوله: "منذ بداية العام الجاري وحتى هذه اللحظة، قُتل 45 شخصا في شجارات وخلافات عائلية، وهذا يدلل على ارتفاع هذه الحالات بنسبة 27% عما كانت في نفس الفترة من العام الماضي.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين تغليب لغة الحوار عن لغة العنف وضرورة تقبل الاخر والاستماع اليه وعدم التسرع في الحكم على الأوضاع والاحداث في حال وقوعها.

وأشار الى أن الأجهزة الأمنية مازالت منتشرة في مخيم بلاطة لعدم الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في اعقاب الشجار الذي نشب في مساء امس وقُتل فيه مواطن في الثلاثينيات من عمره، واصابة 6 آخرون تلقوا العلاج في المستشفيات حتى اللحظة.

وأضاف ارزيقات: "اليوم سيتم نقل الجثمان الى مركز الطب العدلي للتشريح والتحقيقات ما زالت مستمرة للوقوف على أسباب هذا الشجار والذ تبين انه على خلافات بسيطة بين افراد من عائلتين أدى لهذه الجريمة".