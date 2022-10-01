الأردن يمنع دخول فريق الترياتلون الإسرائيلي للمشاركة في كأس آسيا

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة عبرية رسمية، بأن الأردن قرر عدم السماح للإسرائيليين بالمشاركة في بطولة آسيا للترياتلون المقامة على أراضيه.

وأضافت قناة "كان" أن 6 لاعبين إسرائيليين كان يفترض تواجدهم في الأردن للاشتراك في المسابقة لكن تم رفضهم جميعا.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " لم يُسمح لفريق الترياتلون الإسرائيلي يوم (السبت) بالاشتراك في منافسات كأس آسيا التي تقام في الأردن. قبل حوالي ثلاثة أسابيع شُطب الرياضيون الإسرائيليون من قائمة المشاركين، وعلى الرغم من الجهود المكثفة لتغيير القرار - فقد بقوا في إسرائيل ولم يذهبوا إلى المنافسة التي ستقام في العقبة. وفقا للفريق، السبب في ذلك أنهم إسرائيليون".

ونقلت عن اللاعب الإسرائيلي أودي الحناتي (21 عاما) قوله: "كان من المفترض أن نذهب نحن ستة رياضيين - خمسة رجال وامرأة - إلى المنافسة في العقبة. هذه مسابقة أولمبية ومنافسة تشارك فيها جميع دول العالم".

وأضاف: "عندما رأينا أننا لسنا على القائمة، اتصل الاتحاد الإسرائيلي بوزارة الرياضة ووزارة الخارجية، وأخبرونا أنهم سيتحققون، وأخيرا قالوا إننا سنبدأ التحضير، اليوم أخبرونا أنه لا يمكننا السفر".

بدورها، قالت القناة i24NEWS الإسرائيلية إن "منظمي المسابقة يخشون عدم تمكنهم من ضمان أمن الإسرائيليين خلال الحدث في حال وقوع حادث".

ونقلت عن اللاعب الإسرائيلي إيتمار لفانون قوله "الحجة التي قدموها لنا لعدم وجودنا في القائمة هي ببساطة: أنتم إسرائيليون" وأكد أنه "اليوم جئت وحدي إلى العقبة للتسجيل وجهاً لوجه وتسوية هذا الأمر، لكن قيل لي مرة أخرى إن ذلك غير ممكن، لأنني إسرائيلي".

وتابع لفانون "أخبرتهم أن ذلك مخالف للقانون الدولي والروح الرياضية، لكنهم لم يرغبوا في معرفة أي شيء، الطريقة التي تسير بها الأمور مخيبة للآمال للغاية ومحزنة للغاية".